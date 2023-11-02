Путин согласовал в Ростове главное наступление в неожиданном для ВСУ месте – эксперт

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Россия готовится нанести серьезный удар по Купянску или Сватово, чтобы отвлечь ВСУ от главного наступления в другом месте.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Старикова, именно поэтому в штаб командования СВО в Ростове недавно и приезжал президент России Владимир Путин.

«По всей видимости, противник сейчас, я так понял, пендаля получил Герасимов, когда к нему приезжал Путин в Ростов-на-Дону – не просто же так такого рода руководитель приезжает. По всей видимости, война дальше будет продолжаться, она перерастет в зимнюю кампанию. План у Российской Федерации такой – здесь вынудить, чтобы мы все резервы бросили, а нанести удар где-то в другом направлении. Купянск или Сватово – по всей видимости, в скором времени будет удар там нанесен», – заявил Стариков.