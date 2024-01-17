Путин рассказал, как 2008-й привел Украину к трагедии
Отказ Украины от нейтралитета фактически стал одной из основных причин проведения СВО
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент РФ Владимир Путин в ходе с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации – участниками Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».
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«Напомню, что Украина получила свою независимость на основании Декларации о независимости. А там было написано, что Украина – нейтральное государство. Решение 2008 года в корне меняло ситуацию в Восточной Европе и с точки зрения обеспечения безопасности России.
А кроме этого в 2014 году ещё и госпереворот, и объявление русских на Украине нетитульной нацией. За этим последовал целый ряд других решений, которые сводили на нет, фактически приводили к тому, что сейчас происходит в Латвии, в других прибалтийских республиках: когда русских людей выбрасывают просто за кордон», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что это вещи, «затрагивающие напрямую безопасность нашей страны».
«И в 2014 году после госпереворота начались просто боевые действия на Донбассе, они развязали уже горячую войну. Это всё привело к той трагедии, которую мы переживаем сегодня», – добавил президент РФ.
По его словам, сплоченность российского общества, укрепление экономики и рост потенциала вооруженных сил стали полной и абсолютной неожиданностью для противника.
Напомним, что в 2008 году Североатлантический альянс получил письмо, подписанное президентом, премьером и спикером парламента Украины. В документе была просьба присоединить Украину к «Плану действий по членству в НАТО».
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