Путин рассказал, как 2008-й привел Украину к трагедии

Отказ Украины от нейтралитета фактически стал одной из основных причин проведения СВО

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент РФ Владимир Путин в ходе с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации – участниками Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».

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«Напомню, что Украина получила свою независимость на основании Декларации о независимости. А там было написано, что Украина – нейтральное государство. Решение 2008 года в корне меняло ситуацию в Восточной Европе и с точки зрения обеспечения безопасности России.

А кроме этого в 2014 году ещё и госпереворот, и объявление русских на Украине нетитульной нацией. За этим последовал целый ряд других решений, которые сводили на нет, фактически приводили к тому, что сейчас происходит в Латвии, в других прибалтийских республиках: когда русских людей выбрасывают просто за кордон», – сказал Путин.