Путин сообщил, как решать проблему высоких цен в Крыму

18.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Цены на продукты в Крыму могут выровняться с общероссийскими после полноценного открытия движения по Крымскому мосту и развития сельского хозяйства. Об этом на встрече с представителями общественности в Симферополе заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава государства отметил разницу между доходами населения и ценовой политикой.

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«Доходы у граждан, проживающих в Крыму, не самые высокие, а цены достаточно приличные. Это конкретный, серьезный вопрос социально-экономического положения людей, которые здесь живут. Да, климат, конечно, очень хорошо. Тем более, из Сибири приехали, здесь тепло и уютно, но, кроме этого, существуют другие составляющие качества жизни людей. В том числе и ценообразование на базовые продукты питания», – заявил Путин.

Также он пообещал поддержку сельскому хозяйству республики: «Первое – улучшать транспортную доступность и, надеюсь, это произойдет после того, как заработает полностью Крымский мост, включая его железнодорожную составляющую. А второе – развивать собственное сельское хозяйство активно. Сельскому хозяйству здесь нужно будет оказывать (поддержку), собственно говоря, есть различные планы поддержки сельского хозяйства. Мы будем двигаться по этому направлению обязательно».