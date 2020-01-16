Путин сообщил, какие международные договоры не будет выполнять Россия

16.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Ранее заключенные международные договоры, противоречащие Конституции России, не будут действовать.

Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по подготовке к изменениям Основного закона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы ничем не будем отличаться от других государств мира, которые уже давно приняли такие решения и прямо, без всяких обиняков, без всякого стеснения прописали, что на территории их страны действует всё, что не противоречит их Основному закону.

Это совсем не значит, что мы, допустим, уклоняемся от ситуации, когда международный договор имеет приоритетное значение в отношении других законов Российской Федерации, но только не Конституции. Если договор какой бы то ни было противоречит Конституции, он и заключаться не должен, а если был заключён, и мы обнаружили, что там есть нарушение Конституции, он не будет действовать на территории Российской Федерации», – сказал Путин.

По его словам, эта «работа требует высочайшего правового, юридического профессионализма, чёткости, выверенности, по сути, каждого слова, каждой буквы, а может быть даже и каждой запятой».