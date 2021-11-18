Путин сообщил о провокации НАТО в 20 км от границы РФ над Черным морем

Стратегические бомбардировщики НАТО совершают провокационные действия вблизи границ России во время полетов над Черным морем, сообщил сегодня президент РФ Владимир Путин.

«Западные партнёры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных манёвров в Чёрном море, да и не только в Чёрном – и в других регионах, близких к нашим границам. Что касается Чёрного моря, то это вообще выходит за определённые рамки: на расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики, а они, как известно, несут очень серьёзное оружие.

Да, мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о «красных линиях», но, конечно, понимаем, что партнёры наши очень своеобразные и так – как бы сказать помягче – поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и к разговорам о «красных линиях». Мы хорошо помним, как происходило расширение НАТО на восток, – здесь очень представительная аудитория, профессиональная. Несмотря на то что отношения между Россией и нашими западными партнёрами, включая США, были просто уникальными, уровень взаимоотношений был чуть ли не союзническим, наши озабоченности и предостережения по поводу расширения НАТО на восток были абсолютно проигнорированы.

Надо посмотреть, несколько волн расширения, и вот теперь посмотрим, где находится военная инфраструктура блока НАТО – прямо недалеко от наших границ, а в Румынии и Польше развёрнуты уже системы противоракетной обороны, которые легко могут быть использованы в результате того, что там стоят пусковые установки Mk-41, ударные комплексы. Это вопрос только нескольких минут, чтобы поменять программное обеспечение. Но тем не менее наши предупреждения последнего времени всё-таки дают о себе знать и производят определённый эффект: известное напряжение там всё-таки возникло», – сказал Путин на заседании коллегии МИД РФ.