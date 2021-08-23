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23.08.2021 16:52 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия
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Путин сообщил об успешной модернизации ядерных вооружений России

Мощный инновационный потенциал российских вооруженных сил представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», который открылся...

Мощный инновационный потенциал российских вооруженных сил представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», который открылся сегодня в подмосковном парке «Патриот».

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80 процентов – это больше, чем в других ядерных странах мира. Ясно, что это не для всех актуально, но для нас это важно и показывает уровень развития наших Вооружённых Сил, возможности нашей науки и техники.

В рамках форума представлено более 28 тысяч единиц современного оружия и техники – от стрелкового до артиллерии, танков, военной боевой авиации. Большинство из них были испытаны и прошли проверку в боевых условиях – в реальных боевых условиях доказали свою надёжность и эффективность.

Наращивается и потенциал Военно-Морского Флота. Так, сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца.

Добавлю, что успешно продвигаются проекты по созданию и повышению боевых возможностей перспективных образцов вооружения и техники. Среди них – гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал», беспилотный летательный аппарат большой дальности «Охотник». Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире, а по некоторым образцам можно твёрдо сказать: ещё долго не будут иметь. Представленные экспозиции наглядно это подтверждают», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что существующий технологический  будет определять тенденции динамичного, качественного развития армии и флота России на предстоящие годы.

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