Путин сообщил Трампу, чего ждёт от Зеленского

03.05.2019, Москва, Михаил Рябов

Кремль ожидает, что новый украинский президент Владимир Зеленский начнет выполнение Минских договоренностей, которые предусматривали начало федерализации Украины.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся по инициативе США.

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«Затрагивалась обстановка на Украине в контексте недавних президентских выборов. Владимир Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договорённостей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта», – говорится в сообщении.

Разговор Путина и Трампа длился полтора часа. Кроме Украины, затрагивались темы Венесуэлы, КНДР и т.п.

«Разговор Путина и Трампа по всем актуальным темам мировой политики накануне встречи Лаврова и Помпео – хороший знак. Президент США вышел из-под пресса расследования Мюллера и готов к новому диалогу. Личная встреча Путина и Трампа через полтора месяца на G20 в Осаке, к возможности которой почти все относились крайне скептически, стала весьма и весьма вероятна», – рассуждает в своем блоге журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.