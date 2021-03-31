Путин сорвал агрессивные планы Киева

31.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Вчера в формате видеоконференции состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает официальный сайт Кремля.

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Отмечается, что были обсуждены перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможных поставок и совместного производства этого препарата в странах ЕС.

Кроме того, в ходе подробного обмена мнениями по ситуации на Украине подтверждена безальтернативность минского «Комплекса мер» 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране. При этом президент России подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса.

Также с российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооружённого противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в Контактной группе «Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня». Указывается, что политсоветники лидеров продолжат совместную работу.

В беседе была затронута тема Белоруссии – по словам Путина, недопустимо внешнее вмешательство в дела этого суверенного государства.

Также со стороны РФ вновь заявлено о готовности к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия с ЕС, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность.

Разговор европейских лидеров и главы России не осталась без внимания политических экспертов.

«Президент Путин добился своего и вероятность войны на Донбассе серьезно уменьшается. Без хотя бы молчаливого согласия Франции и Германии, Киеву и Вашингтону (с Лондоном на подхвате) сложновато будет получить общую поддержку НАТО в вопросе атаки на ЛДНР. Развилка простая: атака – вмешательство России и откат границы ЛДНР до Днепра (что это означает – посмотрите на карте) или статус – кво….», – написал в своей телеграм-канале экс-премьер ЛНР, политтехнолог Марат Баширов.

По его мнению, теперь Путину можно выходить на подготовку послания Федеральному собранию.