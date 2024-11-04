Путин сотрёт Украину с карты мира и пойдёт на Грузию и Молдавию! – Писториус заменил Геббельса

Константин Серпилин.  
04.11.2024 22:29
  (Мск) , Вольфенбюттель
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Дать России победить на Украине – это значит расписаться в собственной слабости и показать, что Запад не может и не хочет сопротивляться в долгосрочной перспективе.

Об этом в ходе выступления в Вольфенбюттеле заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дать России победить на Украине – это значит расписаться в собственной слабости и показать,...

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«Россия не оставила никаких сомнений, что она пренебрегает принципом мирного сосуществования и международного права и стремится уничтожить Украину как суверенное государство. Это постоянно подчёркивается.

Если мы и дальше не будем поддерживать Украину, и будем делать ставку только на переговоры (подчеркну, дело не в том – одно или другое, а в том и другом), но делая ставку только на переговоры, мы укрепляем не мир, а агрессивный расчёт Кремля. Мир любой ценой не может быть ответом!», – заявил немецкий министр.

«Стратегия Путина состоит в том, чтобы подождать и посмотреть, сыграть вовремя, делать ставку на то, чтобы поддержка Запада ослабла, и он смог бы навязать свой диктаторский мир. Его план в том, чтобы стереть с карты мира Украину как независимую суверенную страну!

Если Путину это сойдёт с рук, мы как Запад посылаем два сигнала из-за нашей собственной слабости – продолжайте в том же духе, вы же знаете, что мы не можем и не хотим сопротивляться в долгосрочной перспективе. И дальше можно просто посмотреть на Молдавию и Грузию, за ситуацией в которых мы сейчас наблюдаем», – добавил Писториус.

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