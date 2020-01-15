Путин совершает «бескровную революцию», решая вопрос с трансфером власти

15.01.2020, Москва, Максим Карпенко

В РФ решена проблема с трансфером власти по истечении полномочий президента Владимира Путина после 2024 года.

Об этом пишут политические наблюдатели, комментируя итоги обращения главы государства к Федеральному Собранию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем выступлении Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ, существенно изменяющих структуру российской власти и принципы управления страной. Так, премьер-министра России, а также правительство страны будет формировать Госдума, а Государственный совет из консультативного органа превратится в конституционный.

«Как обстоит дело сейчас? В соответствии со статьей 111 и 112 Конституции Российской Федерации президент лишь получает согласие Государственной Думы на назначение Председателя Правительства России. А затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров. Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации.

А затем по его представлению по представлению Председателя Правительства – всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность. То есть будет не в праве отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц. Все это уже само по себе очень серьезные изменения в политической системе», – заявил Путин.

Также глава государства призвал закрепить в Конституции роль Государственного совета, который составляют руководители регионов, фракций Госдумы и высшие должностные лица страны.

«За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность. Его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан и страны вопросов. Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного Совета», – сказал глава государства.

По мнению наблюдателей, в этих изменениях и состоит суть так называемого «трансфера» власти, позволяющего Владимиру Путину сохранить за собой руководство государством. До этого политологи рассматривали такую возможность благодаря слиянию России и Белоруссии в единое «союзное государство». Теперь же эта необходимость отпала.

«Путин вносит в Конституцию РФ Госсовет и ослабляет фигуру президента, забирая у него полномочия по назначению премьера и правительства. Это сценарий трансфера власти на 2024. Путин – глава Госсовета при слабом президенте. Любителям страшилок про «союзное государство – элегантный план Путина остаться у власти» – выдохнуть», – отметил в своем блоге белорусский оппозиционный политобозреватель Артем Шрайбман.

«По сути, власть в России переходит к законодательной ветви. Хотели бескровной революции? Нате вам», – добавляет медиа-менеджер Маргарита Симоньян.

Увеличивающуюся роль Госдумы в новой парадигме российской власти в своем блоге отмечает и близкий к Кремлю директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Значение выборов в Госдуму в 2024 году увеличивается. Борьба за места в парламенте будет жестокой», – считает Чеснаков.

При этом, глава радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, которого считают вхожим в президентский пул, отмечает, что речь может идти не только о должности главы Госсовета.

«Путин оставляет за собой возможность (с учетом конституционных изменений) возглавить Госсовет (функции пока неизвестны), Госдуму (контроль за правительством), Совет Федерации (контроль за силовиками и судьями) и даже остаться президентом. Но не в премьеры (единственное ослабление)», – заявил Венедиктов.

При этом глава фракции ЛДПР в парламенте Владимир Жириновский считает, что роль премьер-министра при назначении его Госдумой, наоборот, усилится.

«Госдума будет не одобрять, а утверждать кандидатуру премьера и министров. Соответственно больше прав будет у премьер-министра, он будет опираться на парламент», – заявил Жириновский.