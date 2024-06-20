Путин создает антизападную коалицию. Это серьезная угроза Украине – Мосийчук

Анатолий Лапин.  
20.06.2024 14:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 230
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Подписанный Россией и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве представляет серьезную угрозу для Украины и Запада. Он означает, что президент РФ Владимир Путин создает антизападную коалицию.

Об этом в эфире интернет-блога «ПолитЭксперт» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подписанный Россией и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве представляет серьезную угрозу для Украины...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Для Украины это серьезнейшая угроза. Для западного мира это усиление и угроза тоже, но непрямая. А для нас это прямая угроза, потому что эти снаряды, эти ракеты будут лететь по украинским военным, по украинским городам. Естественно, это проблема. Могли ли мы этому противостоять? В нынешней ситуации – нет. По факту Путин создает коалицию в противовес западному миру, в противовес тем, кто поддерживает в той или иной степени Украину», – заявил Мосийчук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть