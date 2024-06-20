Путин создает антизападную коалицию. Это серьезная угроза Украине – Мосийчук

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Подписанный Россией и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве представляет серьезную угрозу для Украины и Запада. Он означает, что президент РФ Владимир Путин создает антизападную коалицию.

Об этом в эфире интернет-блога «ПолитЭксперт» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Украины это серьезнейшая угроза. Для западного мира это усиление и угроза тоже, но непрямая. А для нас это прямая угроза, потому что эти снаряды, эти ракеты будут лететь по украинским военным, по украинским городам. Естественно, это проблема. Могли ли мы этому противостоять? В нынешней ситуации – нет. По факту Путин создает коалицию в противовес западному миру, в противовес тем, кто поддерживает в той или иной степени Украину», – заявил Мосийчук.