Путин создаёт двухмиллионную армию без тотальной мобилизации – украинский эксперт

Анатолий Лапин.  
06.12.2023 18:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия за пять лет нарастит свою армию до двух миллионов человек.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия за пять лет нарастит свою армию до двух миллионов человек. Об этом в...

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По словам Куща, это не та мобилизация, которой пугали ранее – ежегодный добор в 150-200 тысяч добровольцев не создает России дополнительных трудностей и не вызывает напряжения.

«Путин увеличил на 170 тысяч. Увеличение это как раз и есть тот профит, который образовывается в армии. Потому что у нас многие аналитики начали абсолютно неверно это интерпретировать, они говорят, это для того, чтобы возместить потери, которые российская армия понесла в Украине. Для того, чтобы замещать потери, не нужно увеличивать штатную численность, потери просто замещаются новыми солдатами, штат не расширяется. А здесь мы видим расширение.

Таким образом, что происходит – Россия будет каждый год от 150 до 200 тысяч добавлять в армию дополнительного состава, это и есть та самая перманентная мобилизация. Потому что, если ты каждый год добавляешь по 150-200 тысяч, ты можешь постепенно, планомерно наращивать потенциал военной экономики, ты можешь производить для этих солдат дополнительных обмундирование, боеприпасы, оружие.

То есть, если бы Путин провел всеобщую мобилизацию, например, поставил под ружье два миллиона человек, где брать оружие, где брать боеприпасы. То есть, это перенапряжение, нет потенциала. А наращивать по 150-200 тысяч человек в год – это абсолютно реально. Получается, в течение пяти лет Россия на один миллион может таким образом увеличить свою армию. Фактически это будет больше двух миллионов человек», – заключил Кущ.

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