Путин спас Лукашенко. Теперь интеграция станет реальностью – прогноз

07.06.2021, Киев, Ольга Козаченко

На каком-то этапе президент Белоруссии Александр Лукашенко заигрался, что едва не обернулось для него трагическими последствиями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью информационному агентству News Front заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов, отвечая на вопрос, положит ли нынешняя ситуация вокруг Белоруссии конец многовекторности и лавированию президента Александра Лукашенко.

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По словам собеседника издания, за 30 лет после распада СССР все лидеры бывших советских республик отстаивали в лучшем случае интересы собственных вотчин и собственного кармана, а в худшем – обслуживали интересы Запада.

«Маленькие страны не обладают и не могут обладать полноценным государственным суверенитетом. Батька на каком-то этапе заигрался, почувствовал, что он может быть самостоятельным и играть в многовекторность: «и нашим, и вашим». Привело это к тому, что он чуть было не лишился власти, а возможно, и жизни. Если бы не поддержка со стороны России и ее лидера Владимира Путина, то сейчас в Белоруссии могла бы быть гражданская война, как на Украине», – считает общественник.

Он полагает, что Лукашенко сделал определенные выводы.

«И я думаю, что интеграция между Белоруссией и Россией теперь будет происходить не на словах, не на бумагах, а в реальной жизни. Чего не было, по сути, с 1991 года», – резюмировал Муратов.