Путин специально для китайцев повторил историю обмана России Западом

Елена Острякова.  
17.05.2024 14:10
  (Мск) , Москва
Просмотров: 857
 
Дзен, Политика, Россия, Спецоперация


Запад «в очередной раз обманул» Россию, когда заставил ее весной 2022 года отвести войска от Харькова.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на пресс-конференции в китайском Харбине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад «в очередной раз обманул» Россию, когда заставил ее весной 2022 года отвести войска...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Когда наши войска стояли под Киевом, нам чего было сказано со стороны наших «западных партнеров»? «Нельзя подписывать документы, если у противоположной стороны к виску приставлен пистолет». Мы спросили: что надо сделать? «Надо отвести войска от Киева». Мы сделали это.

На следующий день они выбросили все наши договоренности в помойку и сказали: «теперь будем воевать до конца». Западные кураторы заняли позицию, известную сейчас всему миру – победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение», – сказал Путин.

Он также заявил, что Россия продолжает рассматривать так называемые стамбульские договоренности как основу для возможных в будущем соглашений.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть