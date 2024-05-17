Путин специально для китайцев повторил историю обмана России Западом

Запад «в очередной раз обманул» Россию, когда заставил ее весной 2022 года отвести войска от Харькова.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на пресс-конференции в китайском Харбине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Когда наши войска стояли под Киевом, нам чего было сказано со стороны наших «западных партнеров»? «Нельзя подписывать документы, если у противоположной стороны к виску приставлен пистолет». Мы спросили: что надо сделать? «Надо отвести войска от Киева». Мы сделали это.

На следующий день они выбросили все наши договоренности в помойку и сказали: «теперь будем воевать до конца». Западные кураторы заняли позицию, известную сейчас всему миру – победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение», – сказал Путин.