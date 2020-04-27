Путин спокоен: с Лукашенко разберётся коронавирус

27.04.2020, Москва, Елена Острякова

Эпидемия коронавируса будет способствовать «поглощению» Белоруссии Россией.

Об этом в эфире украинского Espreso TV заявил «ветеран» белорусской оппозиции Анатолий Лебедько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если посмотреть, кому помогает коронавирус, то я бы сказал, что он на стороне Кремля. Путин, конечно, обижен на Лукашенко, который лишил его наиболее перспективного и красивого сценария транзита власти через присоединение Белоруссии. Но Путин может играть долгую стратегию и не спешить аннексировать очень быстро.

Поэтому в конце прошлого года он удалил тему российско-белорусских отношений из публичного политического пространства и спустил их на уровень бухгалтерии. Задача стоит – сделать из Белоруссии и Лукашенко экономического банкрота.

Ситуация с короновирусом помогает тем, что Россия закрывает свои рынки, ограничивает транзит, а специфика белорусской экономики такова, что она очень сильно зависит от внешних факторов, причем на 90% от РФ. Для Лукашенко это очень тревожный колокольчик», – рассуждает Лебедько.

«Лукашенко напуган, в том числе и событиями на Украине. Отношения его и Путина – это отношения ненависти. Стратегия отношений с Кремлем выглядит следующим образом. Лукашенко находится на поводке у Путина и хочет сделать его длиннее, а Путин – короче», – добавил оппозиционер.