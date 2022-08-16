Путин: США хотят затянуть конфликт на Украине и развязать новый вокруг Тайваня

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Новости Украины

Запад уготовил народу Украины судьбу пушечного мяса.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в послании к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они реализовали проект «анти-Россия», закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжёлыми. В этих условиях мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с Уставом ООН. Цели этой операции определены ясно и чётко – это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида», – сказал Путин.

Он полагает, что США пытаются затянуть конфликт на Украине и параллельно развязать конфликт вокруг Тайваня.

«Американская авантюра в отношении Тайваня – это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам. Видим в этом тщательно спланированную провокацию. Очевидно, что с помощью подобных действий западные глобалистские элиты в том числе пытаются отвлечь внимание своих собственных граждан от острых социально-экономических проблем – падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации, – переложить собственные провалы на другие страны – на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит», – сказал Путин.

Он заверил:

«Эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое. Как бы ни цеплялись за привычное положение дел бенефициары нынешней глобалистской модели, она обречена. Геополитические изменения исторического масштаба идут совсем в другом направлении», – сказал Путин.