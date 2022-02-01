Путин: США не волнует Украина, цель – втягивание России в войну и введение санкций

01.02.2022  21:01 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Война, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, США, Украина
Новости Украины

Украину нельзя принимать в НАТО, поскольку она открыто декларирует свое стремление осуществить нападение на Крым и Донбасс.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину нельзя принимать в НАТО, поскольку она открыто декларирует свое стремление осуществить нападение на...

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«Послушайте внимательно, что я скажу. В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе, военным путем. Представим себе, что Украина является членом НАТО, она напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и в Румынии – кто мешает…

И начинает операцию в Крыму (я даже не говорю про Донбасс). Это суверенная российская территория, вопрос для нас в этом смысле закрыт. Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет», – сказал Путин.

Аналогичную угрозу, по его мнению, Украина представляет и для Донбасса.

«Мы с одной стороны слышим, что Украина хочет выполнять Минские соглашения, и в то же время звучат публичные заявления о том, что если Украина выполнит эти соглашения, она развалится. А никто не думал, что если она создает такие угрозы для России, она создает аналогичные угрозы для себя?

Мне представляется, что США не столько заботятся о безопасности Украины, сколько их задача – сдерживание России. Это можно сделать, втянув нас в вооруженный конфликт и заставив своих союзников в Европе ввести против нас жесткие санкции. Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на вооруженное решения проблемы Донбасса или Крыма», – отметил Путин.

В тоже время он выразил надежду на то, что диалог с Западом будет продолжен.

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