Путин: США подстрекают Украину к вторжению в Крым. Нам некуда отступать

США готовятся вооружить украинских экстремистов и двинуть их на Крым.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что они сейчас делают или планируют делать на территории Украины, это же не за тысячи километров от нашей национальной границы, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам некуда дальше отступать.

Нам примерно понятно, когда США закончат испытания гиперзвукового оружия. Ну и поставят его на Украине. Это не значит, что будут завтра применять. Но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства. В том числе, на отдельные регионы РФ. Скажем, на Крым. При выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах.

Они что думают, мы не видим этих угроз? Или думают, что мы будем безвольно смотреть на создаваемые России угрозы?» – сказал Путин.