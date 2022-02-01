Путин: США проигнорировали все три ключевые требования России

Президент РФ Владимир Путин считает ответ США на российские требования по обеспечению безопасности не адекватными.

Об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы, но уже сейчас понятно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы.

Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требования, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

Дело не только в том, чтобы предоставить кому-то право свободно выбирать способ обеспечения собственной безопасности. Это только одна часть формулы безопасности», – сказал Путин.