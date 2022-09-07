Путин: США вообразили себя представителем Бога на Земле

07.09.2022  14:47 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 554
 
Дзен, Политика, Россия, США


Многополярный мир в представлении России должен основываться на международном праве, а не правилах, которые США придумали под себя.

Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Многополярный мир в представлении России должен основываться на международном праве, а не правилах, которые...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По мнению Путина, диктат одной страны по отношению к другим, на основании мнимой исключительности, должен прекратиться.

«Представление о многополярности и о мире таково, что мир должен быть гораздо более справедливым, мир не должен быть основан на диктате одной страны, которая возомнила себя представителем Господа Бога на Земле, а, может быть, даже выше, и основывает всю политику на своей якобы исключительности.

Нужно уважать интересы других стран, относиться как к равным, вне зависимости от величины территории, объемов ВВП либо наличия современного оружия в армиях той или иной страны. Основываться нужно на принципах международного права, а не на каких-то правилах, которые сами кто-то под себя придумывает. В этом состоит справедливость, в этом и заключается стабильность мирового порядка», – заявил Путин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть