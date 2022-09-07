Путин: США вообразили себя представителем Бога на Земле

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Многополярный мир в представлении России должен основываться на международном праве, а не правилах, которые США придумали под себя.

Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Путина, диктат одной страны по отношению к другим, на основании мнимой исключительности, должен прекратиться.

«Представление о многополярности и о мире таково, что мир должен быть гораздо более справедливым, мир не должен быть основан на диктате одной страны, которая возомнила себя представителем Господа Бога на Земле, а, может быть, даже выше, и основывает всю политику на своей якобы исключительности. Нужно уважать интересы других стран, относиться как к равным, вне зависимости от величины территории, объемов ВВП либо наличия современного оружия в армиях той или иной страны. Основываться нужно на принципах международного права, а не на каких-то правилах, которые сами кто-то под себя придумывает. В этом состоит справедливость, в этом и заключается стабильность мирового порядка», – заявил Путин.