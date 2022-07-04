Путин ставит японцам жесткое условие по газу – эксперт

04.07.2022  19:59 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Газ, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация, Япония


Решение о национализации оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» «Sakhalin Energy», принятое президентом России Владимиром Путиным – это сигнал Японии, которая получала 60% добываемого в рамках проекта газа.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экономический эксперт, замсекретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Решение о национализации оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» «Sakhalin Energy», принятое президентом России Владимиром Путиным...

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В дальнейшем, по мнению эксперта, Россия может предложить Японии открыть доступ к высоким технологиям взамен на поставки топлива и участия ее компаний в проекте.

«Японские партнеры уже задергались, потому что для них поставки энергоресурсов в рамках этого проекта весьма чувствительны – около 9% от объема потребляемых ресурсов как раз дает этот проект. Если Япония лишается таких объемов, а с другой стороны, имея в виду, что сейчас на рынке энергоресурсов очень напряженная ситуация – и по газу, и по нефти она одинаково в мире очень напряженная – и цены высокие, и не так просто договориться с поставщиками… Японии терять, в условиях сильной энергозависимости этой страны, такой источник поставок – это очень чувствительная позиция…

Я бы видел целью, что вы хотите продолжить, уважаемые японские партнеры, участие в проекте «Сахалин-2», так вот, пожалуйста, нам от вас в обмен на ваше участие в этом проекте и в обмен на наши энергоресурсы, нужны такие-то импортные поставки, такие-то технологии, такое-то оборудование, такая-то техника. И то, что мы таким образом формируем переговорную позицию, очень правильный шаг», – заявил Галушка.

Напомним, в структуре оператора проекта японским компаниям Mitsui и Mitsubishi принадлежат 12,5% и 10% акций соответственно.

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