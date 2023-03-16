«Путин сторговался с Байденом»: В Киеве тревогой трактуют сокращение срока «зерновой сделки»
«Зерновая сделка» является договорённостью между Москвой, Вашингтоном и Анкарой, и выгодна всем сторонам, кроме Украины.
Об этом в эфире канала «Politeka» заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы должны в первую очередь понимать, кому выгодна «зерновая сделка». В первую очередь «зерновая сделка» – это договорённости между США и РФ.
Кто бенефициар «зерновой сделки»? С одной стороны, это американские транснациональные корпорации, которые вывозят из Украины зерно, подсолнечник, и многие другие. А всем прекрасно известно, что формально украинские агрохолдинги давно уже являются не украинскими, на биржах скуплено большинство акций.
Получается, бенефициар – США, которые получили возможность вывозить зерно из Украины морем, что для них дешевле и приносит большую прибыль.
Второй бенефициар – это Турция. Мало того, что они вывозят зерно, они ещё с каким-то дисконтом большим его покупают.
И третий бенефициар – это Россия. Потому что сразу же перед заключением «зерновой сделки» были сняты санкции против российской сельхозпродукции и удобрений. Это бизнес-часть того бонуса, который получает Путин, а есть ещё кулуарная, политическая часть.
Что такое «зерновая сделка»? Это согласие Путина во время войны в Украине вывозить зерно. Что-то он должен был получить. С одной стороны, это что-то по бизнесу. А, с другой стороны, Путин получил определённый карт-бланш на юге ещё летом прошлого года.
Потому что как раз в то время планировалось наше контрнаступление на юге, но американцы сказали: «Нет, подождите, давайте дождёмся осени», – сказал Корнейчук.
Политолог подчеркнул, что через 60 дней, на которые якобы будет продлена «зерновая сделка», на Украине должно произойти нечто, крайне выгодное для России. И страны Запада не против этого события.
«Какие плюсы получила Украина от «зерновой сделки»? Нам говорят: Украина получила возможность вывозить зерно. Нет, не Украина. Дальше: «Украина помогла спасти от голода мир» – давайте посмотрим, куда идёт это зерно. По большей части, в Европу.
Бенефициаром являются Штаты и Россия. Поэтому, когда говорят, что Путин не будет продлевать «зерновую сделку» – он её обязан продлить по той причине, что у него есть обязательства перед Байденом. То есть, что-то для него делает Байден, а взамен, баш на баш, получает какие-то преференции.
Вопрос в другом – эта «зерновая сделка» будет продлеваться не на четыре месяца, как хотели, а Россия хочет продлить на два месяца. И мы видим, что США, в принципе, особо против не выступают. И Турция, и ООН – все говорят – «да, два месяца тоже нормально».
Это говорит, что через два месяца в Украине произойдут некие события, которые или расширят формат этой зерновой сделки, дав возможность России впихнуть туда ещё вывоз своих минудобрений, или будут заключаться какие-то расширенные возможности по заморозке войны.
Просто так ничего не происходит. Если вдруг появились эти 60 дней, значит, они к чему-то приурочены», – подытожил он.
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