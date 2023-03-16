«Путин сторговался с Байденом»: В Киеве тревогой трактуют сокращение срока «зерновой сделки»

«Зерновая сделка» является договорённостью между Москвой, Вашингтоном и Анкарой, и выгодна всем сторонам, кроме Украины.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы должны в первую очередь понимать, кому выгодна «зерновая сделка». В первую очередь «зерновая сделка» – это договорённости между США и РФ.

Кто бенефициар «зерновой сделки»? С одной стороны, это американские транснациональные корпорации, которые вывозят из Украины зерно, подсолнечник, и многие другие. А всем прекрасно известно, что формально украинские агрохолдинги давно уже являются не украинскими, на биржах скуплено большинство акций.

Получается, бенефициар – США, которые получили возможность вывозить зерно из Украины морем, что для них дешевле и приносит большую прибыль.

Второй бенефициар – это Турция. Мало того, что они вывозят зерно, они ещё с каким-то дисконтом большим его покупают.

И третий бенефициар – это Россия. Потому что сразу же перед заключением «зерновой сделки» были сняты санкции против российской сельхозпродукции и удобрений. Это бизнес-часть того бонуса, который получает Путин, а есть ещё кулуарная, политическая часть.

Что такое «зерновая сделка»? Это согласие Путина во время войны в Украине вывозить зерно. Что-то он должен был получить. С одной стороны, это что-то по бизнесу. А, с другой стороны, Путин получил определённый карт-бланш на юге ещё летом прошлого года.

Потому что как раз в то время планировалось наше контрнаступление на юге, но американцы сказали: «Нет, подождите, давайте дождёмся осени», – сказал Корнейчук.