«Путин страны НАТО бомбить не будет» – в Киеве придумали, куда переместить ВПК

Чтобы обезопасить объекты военной инфраструктуры Украины от российских ракетных ударов, их нужно попросту эвакуировать в страны-члены НАТО, куда Россия стрелять не посмеет.

Об этом каналу «Сейчас» заявил украинский военный эксперт, экс-представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С учётом тех запасов, которые ещё до сих пор у русских есть, они могут, миксуя те ракеты с дронами-камикадзе иранского производства, постоянно оказывать давление на территорию Украины и, соответственно, направлять эти ракеты, эти дроны-камикадзе на объекты военной инфраструктуры. Такие риски есть, а это значит, в зоне поражения на всю глубину нашей страны попадают все объекты, попадающие во внимание путинских генералов», – пожаловался Селезнёв.

Однако он придумал, что проблему можно решить, перенеся все мощности в приграничные страны НАТО.

«В этом, мне кажется, более весомой будет история создания коллаборации с нашими странами-соседями. Например, создание баз или производства тех или иных составляющих, которые необходимы нашим силам обороны на территории Польши, Словакии, Чехии, Румынии, потому что, таким образом, мы обеспечиваем наше производство, потому что очевидно, что Путин, что бы он ни рассказывал, он никогда не рискнёт наносить ракетно-бомбовые удары по территории стран, которые входят в Североатлантический альянс. Потому что, несмотря на то, что он постоянно кричит, что воюет со странами НАТО, но очевидно, что это не так, и Путин это знает, ну а ложь настолько очевидна, что мы должны понимать, что именно на территории стран, которые входят в Североатлантический альянс, мы можем абсолютно спокойно, без препятствий в безопасных условиях создавать производство для изготовления всего того, что требуется украинским войскам», – рассуждал экс-штабист.