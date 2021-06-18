Путин сумел превратить Украину в большую проблему для США – киевский эксперт

18.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Поскольку США не готовы вступать в ядерную войну с Россией, Украина становится для Вашингтона не «западным форпостом», а проблемой, от которой необходимо избавляться.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вмешаются ли США, когда будет угроза глобальной ядерной войны? Нет. Собственно, на такие психологические эффекты и рассчитывает Путин в своей глобальной политике. Поэтому Байден должен учитывать все эти опасности, которые исходят от России. Поэтому его политика – не провоцировать Россию, и поэтому Украина отодвигается на задний план.

Потому что в данном случае Украина становится не форпостом Запада и буферной зоной, а становится проблемой для США. Поэтому, как сказал Путин на пресс-конференции: «Мы с Байденом мазками поговорили». Про перспективы НАТО нечего говорить, потому что Байден дал ему понять, что никакого НАТО Украине пока не светит», – сказал он.

Также эксперт отметил, что Байден не готов конфликтовать с Путиным, который, в свою очередь, пользуется этой психологической слабостью и выигрывает.

«Это говорит о многом. О психологической неготовности Байдена вообще конфликтовать с Россией, это его слабое место, а Путин демонстрирует такую готовность, и на этом он фактически выигрывает. Поэтому с Россией всё больше и больше считаются, и больше идут на уступки. Такая внешнеполитическая стратегия является продуктивной, к сожалению. Поэтому, к сожалению, мы теряем поддержку наших союзников, и эта встреча показала, что Украина – периферийная страна… не для Путина, а для Америки», – заключил Перепелица.