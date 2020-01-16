Путин своим посланием отправил российских либералов в нокаут – эксперт

16.01.2020, Москва, Владимир Гладков

В своём послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин коснулся всех острых внутренних вопросов, и российским либералам теперь непонятно, за что его критиковать.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У критиков режима после вчерашнего послания Путина в какой-то мере земля уходит из-под ног. То есть, не очень понятно, за что его теперь критиковать. Говорили: «Вот, у нас всё сконцентрировано у президента». Президент берёт, и раздаёт полномочия, существенно усиливает парламент.

Говорили: «Президент потакает своим любимчикам, окружил себя теми, с кем он вырос, своей элитой, и не способен выйти из этого круга, который коррупционен, всё разворовал и неэффективно управляет».

Он берёт и отправляет в отставку Медведева, и назначает премьером человека, к карьере которого не приклеивается ни один лейбл из возможных критик Путина за всё двадцатилетнее правление», – сказал он.

Также политолог подчеркнул, что предложенные президентом изменения в Конституцию являются крайне демократическими.

«Если взять все конституционные предложения Владимира Путина, занести на один лист, и переслать в любой западный университет, с точки зрения оценки тем или иным теоретическим и практическим положениям, которые соответствуют либерально-демократическим режимам и демократии в западном понимании, то я убеждён, что мы получим 100% позитивных отзывов с заверением того, что это даёт больше балансировки и разделения властей и делает систему более эффективной», – добавил Добромелов.

Также, по его мнению, либералы больше не смогут критиковать Владимира Путина за «бедность» и «низкую социалку» в России.

«Путина критиковали: «Бедность, он урезает социальные пособия» – беспрецедентный набор мер. Мы можем сказать, что это мало, но, господа, давайте посчитаем в пропорциях бюджета.

Путина обвиняли, что он складывает деньги в кубышку и не тратит. Он начинает тратить на социалку», – резюмировал эксперт.