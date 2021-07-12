Путин ткнул Зеленского носом в реальную карту Украины

12.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Статья Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев, которая сегодня была опубликована на сайте Кремля, прямо говорит о том, что большая часть земель нынешней Украины исторически ей не принадлежит. Ровно то же можно сказать и о части земель нынешнего Казахстана.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Армен Гаспарян.

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«Это не намек – президент прямо говорит о том, процессе, который тогда происходил. Потому что далеко не секрет, что многими землями нынешняя Украина приросла именно при большевиках. Потому что Донбасс, например, значительная часть его земель, входила в состав Всевеликого Войска Донского и от донских казаков это отрезали, в том числе для того, чтобы наказать за участие в Гражданской войне. То же самое было, например, с Оренбургским казачьим войском, чья часть земель была передана Казахстану. Про Крым все знают, и так далее. Просто Украина, видимо, нуждается в такой исторической прививке, чтобы они, хотя бы, задумались о том, из чего складывалась их страна, потому что не секрет, что тогда, сто лет назад, и Донецко-Криворожская республика, и Одесская республика были тем самым крюком, на пролетариате которого, как выражались в ту эпоху, мелкобуржуазный украинский элемент должен быть подвешен. На пролетариате это все и цементировалось. Понятно, что нынешняя Украина об этом не хочет вспоминать – их герой и кумир Степан Бандера далеко не случайно описывал свою Украину только в формате запада. Он, в отличие от этих дураков, прекрасно понимал, что это из себя представляет. Если статья Владимира Владимировича вызовет там хотя бы какую-то попытку обсуждения, и они полезут в источники, то увидят, что их никто ни в чем не обманывает, что все так и было. Но, судя по той истерике, которую я наблюдаю в первые часы, они сейчас яростно начнут это опровергать, делая вид, что все это заслуги их гетманов и других удивительных националистов», – заявил Гаспарян.