«Путин торжествует!» – Дроздова накрыла зрадная истерия в связи с назначением Кравчука

04.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Назначение экс-президента Леонида Кравчука на должность главы ТКГ от Украины на минских переговорах закончится «сливом» национальных интересов и легитимизацией «той стороны».

Об этом в эфире «4 канала» заявил одиозный львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Под номером один заходит человек, которому хочется просто плюнуть в лицо за всё. За всё! Так вот, он говорит: «Я обратился к вожакам так называемых ДНР и ЛНР, чтобы они письменно подготовили требования, что они хотят иметь на территории этих районов». Дурак ты старый, ты еще спроси насильника, каким способом ему лучше насиловать. Сделай опрос среди насильников о наилучших способах изнасилования. Это – то же самое!

О чём мы говорим? Для чего туда пошел старый дед? У меня есть подозрение, что, во-первых, он легитимизирует «ту сторону». Терминология «та сторона» – это будет терминология теперь Кравчука как руководителя от Украины всей этой минской переговорной группы. Он легитимизирует «ту строну» – не Россию, потому что оральный аппарат уже не тот. Уже «Россия» выговаривать тяжело. Теперь у нас будет «та сторона». С «той стороны» будем письменные предложения собирать», – возмущался Дроздов.

«Во-вторых, он легитимизирует и будет легитимизировать (потому что знаем, из каких он кругов пришел – напоминаю, из окружения кума Путина, кума врага) такое понятие как «внутренний конфликт». И неслучайно!

Неслучайно Россия сейчас вышла с тех Минских переговоров на уровень советников, потому что имеет некоторые опасения. Они загоняют нас в прямой, абсолютно прямой разговор с «той стороной». Это будет подано как полностью внутренний конфликт, и этот старенький дедуган будет сидеть не с Россией, не с международными посредниками, а с «той стороной» и обмениваться бумагами А4 с письменными мыслями своими», – распалился русофоб.

Кроме того, он выразил серьёзное опасение, что «всё идёт к особому статусу».

«Это то, что нам Порошенко притарабанил, за что ему прощения нет и за что его, соответственно, не выбрали. Особый статус Донбасса, со всеми этими амнистиями – сто раз обговорено. Это тема Порошенко. Кравчук будет это добивать до конца. Он будет бить под особый статус Донбасса, а это означает, что Путин – торжествует, потому что план Путина состоит не в Новороссии, не в референдумах, не в независимости ДНР и ЛНР, не в квазиобразованиях, не во втором Крыме (этого уже не будет). План Путина – втюхать ОРДЛО на условиях «той стороны», на условиях особого статуса в тело Украины.

И так тело хилое, и так тело коррумпированное, тело никакое, тело загубленное теми нашими за Зеленскими с 73 процентами и т.д. И еще одно такое тело впихнуть в «ту сторону», и, думаю, тогда все четыре стороны накроются для нас», – мрачно прогнозирует Дроздов.