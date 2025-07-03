Путин – Трампу: Россия не откажется от целей СВО
Россия «продолжает искать переговорное решение конфликта», но от целей СВО не отступит, заявил Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом.
В ходе беседы американский президент призывал Москву немедленно остановить боевые действия на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Владимир Путин отметил, что мы продолжаем искать переговорное решение конфликта… Россия будет добиваться поставленных целей, то есть, устранения всем известных первопричин, приведших к сегодняшнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. От этих целей Россия не отступится», – сообщил журналистам Юрий Ушаков, помощник президента РФ.
Военный эксперт Андрей Союстов считает, что Трампа вновь «обломали» с его обещаниями добиться быстрого прекращения боевых действий.
«Москва вновь прокатила мистера Успешный Успех», – написал он.
«Каждый остался при своём мнении», – соглашается телеведущий Артем Шейнин.
Переехавший из Украины в Москву политолог Михаил Павлив считает, что Трамп осознает – огонь не прекращён из-за позиции Киева.
«Уверен, главная тема – срыв Украиной переговорного процесса», – написал Павлив.
Его версию разделяет и российский обозреватель Андрей Гусий.
«Вашингтон занял выжидательную позицию и ждет, когда Россия добьется одной из целей СВО и выведет Киев на переговоры. Не просто так США пересмотрели свои планы по поставкам вооружения на Украину.
Если смотреть объективно, то все сейчас зависит только от действий России, и на Западе это понимают. Завтра стоит посмотреть на итог диалога Трампа и Зеленского, но он будет минимальным по перспективам, потому как Иран был в повестке разговора Владимира Путина и Трампа, что яркий показатель», – отметил Гусий.
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