Путин – Трампу: Россия не откажется от целей СВО

Михаил Рябов.  
03.07.2025 20:11
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Сюжет дня, Украина


Россия «продолжает искать переговорное решение конфликта», но от целей СВО не отступит, заявил Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом.

В ходе беседы американский президент призывал Москву немедленно остановить боевые действия на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия «продолжает искать переговорное решение конфликта», но от целей СВО не отступит, заявил Владимир...

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«Владимир Путин отметил, что мы продолжаем искать переговорное решение конфликта… Россия будет добиваться поставленных целей, то есть, устранения всем известных первопричин, приведших к сегодняшнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. От этих целей Россия не отступится», – сообщил журналистам Юрий Ушаков, помощник президента РФ.

Военный эксперт Андрей Союстов считает, что Трампа вновь «обломали» с его обещаниями добиться быстрого прекращения боевых действий.

«Москва вновь прокатила мистера Успешный Успех», – написал он.

«Каждый остался при своём мнении», – соглашается телеведущий Артем Шейнин.

Переехавший из Украины в Москву политолог Михаил Павлив считает, что Трамп осознает – огонь не прекращён из-за позиции Киева.

«Уверен, главная тема – срыв Украиной переговорного процесса», – написал Павлив.

Его версию разделяет и российский обозреватель Андрей Гусий.

«Вашингтон занял выжидательную позицию и ждет, когда Россия добьется одной из целей СВО и выведет Киев на переговоры. Не просто так США пересмотрели свои планы по поставкам вооружения на Украину.

Если смотреть объективно, то все сейчас зависит только от действий России, и на Западе это понимают. Завтра стоит посмотреть на итог диалога Трампа и Зеленского, но он будет минимальным по перспективам, потому как Иран был в повестке разговора Владимира Путина и Трампа, что яркий показатель», – отметил Гусий.

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