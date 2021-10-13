Путин: У нас даже Газпром финансирует непримиримую оппозицию

13.10.2021 20:38 (Мск), Москва, Елена Острякова

Оппозиционные СМИ в России более независимы, чем на Западе.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, выступая на «Российской энергетической неделе», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я с трудом найду страны, в которых СМИ фактически финансируются из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию к властям, как у нас, что мне трудно представить. Газпром финансирует одну из наших радиостанций, Газпром. Она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй имеет там иностранный паспорт или ВНЖ. Работает, ничего», – сказал Путин, намекая на радиостанцию «Эхо Москвы».

Что касается главного редактора другого оппозиционного СМИ – «Новой газеты» – Дмитрия Муратова, получившего недавно Нобелевскую премию мира, то президент заверил: он не будет объявлен иноагентом, если не нарушит российский закон.

«Если он не нарушит российский закон и не даст повода быть объявленным иностранным агентом, то не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, для того, чтобы нарушать российский закон, значит, он пойдет на это сознательно для того, чтобы привлечь к себе внимание или для других целей… Вне зависимости от любых заслуг каждый должен понимать: нужно исполнять российские законы», – подчеркнул президент.

Он коснулся также и судьбы блогера-уголовника Алексея Навального.

«Что касается фигурантов, о которых вы сказали, они вообще находятся в местах лишения свободы не за полит деятельность, а за уголовные преступления против иностранных предпринимателей, работающих в РФ, при этом неоднократно. Более того, многократно мы им прощали нарушения закона. Это должно иметь последствия для тех, кто это делает, и не нужно злоупотреблять доверием общества, чтобы добиваться, в том числе, экономических преимуществ, защищаясь политической деятельностью. Так на мой взгляд произошло с фигурантом, о котором вы сказали. Что касается в целом оппозиции, она у нас работает, живая, критикует власть, причем критикует так жестко, как не делают в других странах. Возьмите и включите тут некоторые СМИ, и вам все станет ясно. Они же работают, их никто не трогает – и деньги от Газпрома получают, Газпром продает газ в Европу и финансирует оппозиционные СМИ», – заключил Путин.