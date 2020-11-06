Путин убрал «граждан Украины» из формулировки о признании документов ЛДНР

06.11.2020, Донецк, Сергей Вредников

Президент России Владимир Путин внёс изменения в указ о признании документов, выданных в ЛДНР, исключив из него формулировку «гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим…»

Соответствующий материал опубликовал официальный интернет-портал правовой информации РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Теперь в соответствии с внесенными изменениями, Россия признаёт документы, выданные ДНР и ЛНР, независимо от гражданства их владельца.

В частности, в документе говорится:

«1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 18 февраля 2017 г. № 74 «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 8, ст. 1224) следующие изменения:

а) из наименования слова “гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим” исключить;

б) из подпункта “а” пункта 1 слова “, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях” исключить».

Так, согласно предыдущей редакции указа, в РФ признавались действительными следующие документы, выданные гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории ДНР и ЛНР:

— удостоверяющие личность (паспорт ДНР и ЛНР);

— документы об образовании и (или) о квалификации;

— свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти;

— свидетельства о регистрации транспортных средств;

— регистрационные знаки транспортных средств.

В связи с тем, что ранее в указе была формулировка «гражданам Украины и лицам без гражданства» в дополнение к вышеуказанным документам органы власти РФ вынуждены были просить предъявить документ, подтверждающий гражданство Украины или статус лица без гражданства. Однако реалии таковы, что получившие паспорт ЛДНР жители республик в основном не пользуются паспортом Украины, который остаётся у них на руках, не возят его с собой, а у некоторых он может быть просрочен, утерян или его вообще никогда не было. Теперь изменения, внесённые в Указ Путина, исключат такие недоработки.

«Ребёнок никогда не имел паспорта Украины, вступил в гражданство РФ вместе со своими родителями, получил школьный аттестат ДНР и планирует поступать в ВУЗ России. Он не гражданин Украины и не лицо без гражданства – он гражданин РФ. Согласно прошлой редакции Указа, признать в вузе его аттестат не могли. Вот такая правовая коллизия», – объясняет одно из преимуществ новой редакции указа депутат НС ДНР Анастасия Селиванова.

«Житель ДНР, получив гражданство РФ, переехал на ПМЖ в Россию. Предъявляя свидетельства о рождении своих детей в Пенсионный фонд, мог столкнуться с вопросом «В Указе о признании документов из ДНР написано «гражданам Украины, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», а вы теперь – россиянин, постоянно проживаете в России. Значит Указ не совсем о вас…» – приводит другой пример парламентарий у себя в Telegram-канале. \

«О чем эти изменения говорят лично мне? О том, что кто-то там думает о нас.. И если есть проблема – появляется решение. Главное помнить, что путь в Россию зависит от каждого из нас!» – добавила Селиванова.