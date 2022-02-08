«Путин ударит гиперзвуком по Украине»: американские СМИ нагнетают в Пентагоне

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Новости Украины

Маловероятно, что для вторжения на Украину России может понадобиться гиперзвуковое оружие.

Об этом, передает корреспондент, «ПолитНавигатора», на брифинге в Вашингтоне заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

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Один из журналистов поинтересовался, есть «какие-либо доказательства того, что Путин планирует применить или развернуть гиперзвуковое оружие» против Украины.

«В настоящее время я не вижу никаких указаний на это, но мы очень внимательно следим за этим», – сказал Кирби.

При этом он добавил, что не может исключить такого сценария.

«Он [Путин] снова продолжает расширять свои возможности. Было бы не совсем ясно, если намерение состоит в том, чтобы вторгнуться в Украину, зачем для этого нужно гиперзвуковое оружие. Это оружие, как вы знаете, предназначено для использования на чрезвычайно больших межконтинентальных дистанциях и для незаметного и быстрого приближения. Опять же, не знаю, что у него в голове, но никто бы не подумал, что такое оружие понадобится, если ты собираешься вторгнуться в Украину прямо через границу», – говорит представитель Пентагона.

«Даже если он будет хвастаться», – не сдавался явно неудовлетворенный ответом журналист.

«Опять же, я не буду лезть ему в голову. Никаких указаний на это в отношении того, что происходит в Украине, мы не видим», – резюмировал Кирби.