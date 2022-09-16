Путин указал на тех, кто виновен в энергокризисе ЕС

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Отказ от долгосрочных контрактов с переориентацией на свободный рынок в вопросе закупки российских топливных ресурсов и непродуманная попытка сиюминутного перехода к «зеленой» экономике путем резкого ограничения энергопроизводственных мощностей – катализаторы сегодняшних проблем США и Европы.

Об этом в рамках пресс-конференции по итогам саммита «ШОС-2022» рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это – очередная попытка переложить проблему с больной головы – на здоровую. Вот, что это такое. Энергетический кризис в Европе начался не с начала СВО, а гораздо раньше. На год, если и не раньше. Как ни странно, с «зеленой» повестки. Нужно, конечно, заботиться о климате и не допустить прохождения точки невозврата, когда климат начнет меняться таким образом, что остановить это будет невозможно. Но делать все нужно аккуратно, осторожно, поэтапно. Они для достижения политической сиюминутной конъюнктуры в своих странах пошли на сворачивание углеводородной энергетики вообще. Банки перестали давать кредиты, местные органы власти перестали выделять землю для будущих разработок, перестали осуществлять планы строительства энергетической инфраструктуры. Сократились резко инвестиции в энергетику традиционную. Но это все стало происходить несколько лет назад. Сейчас цены поднялись в США. Их добыча растет. Но не так быстро, как хотелось бы предпринимателям. Почему? Да банки боятся давать кредиты. Специалисты все прекрасно понимают, а эти популистские заявления, что «кто-то виноват – туда и идите» – это только для того, чтобы обеспечить себе защиту от возмущенных граждан своих стран. Это – первая часть марлезонского балета», – пояснил президент.

Путин напомнил и о том, в насколько затруднительное положение, в свое время, был поставлен Западом «Газпром» и какие невыгодные и даже рискованные для ЕС требования выдвигались европарламентариями.

«Потом – уговаривали европейцев: «Не нужно только на рынок ориентироваться. Давайте будем ориентироваться на долгосрочные контракты». Я говорил и повторю еще раз: тот же «Газпром» должен вложить миллиарды в новые разработки, но он должен быть уверен в том, что продаст газ перед тем, как вкладывать. В этом смысл долгосрочных контрактов. Взаимные обязательства возникают. «Нет, пусть рынок регулирует». Мы говорили тысячу раз: «Не нужно, не делайте этого. Это приведет к тяжелым последствиям». «Нет!». Они же, по сути, нас заставили, знаете, что делать? В цену контракта вкладывать значительную долю от цены спота. «Газпром» вынужден был в цене газа учитывать не только корзину нефтепродуктов и нефти, но с цены спота. Спот начал расти, и цены даже по долгосрочным контрактам – выросли. Но мы-то здесь – при чем?» – отметил российский лидер.