Путин указал на выявленные в ходе СВО проблемы

Владимир Гладков.  
19.12.2023 14:39
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Несмотря на то, что распиаренное контрнаступление ВСУ провалилось, уходящий год показал, что в проведении СВО ещё существует множество нерешённых проблем.

Об этом на заседании коллегии Минобороны РФ заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на то, что распиаренное контрнаступление ВСУ провалилось, уходящий год показал, что в проведении...

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«Запад от своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается. Что ж, и мы от своих целей СВО отказываться не собираемся», – заявил Путин.

По словам президента, российские войска на земле сохраняют инициативу, действуя так, как считают нужным: где-то считают целесообразной активную оборону, где-то – улучшают свои позиции.

«Противник несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного «контрнаступления». Кстати, и миф о неуязвимости западной техники также рухнул. Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное и стратегическое поражение разбились о мужество и стойкость нашего солдата, столкнулись с возросшей мощью наших ВС, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств», – сказал президент.

Тем не менее, отметил он, проведение СВО выявило и конкретные проблемы.

«Нужно серьёзно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы. Наращивать возможности нашей спутниковой группировки не только в зоне СВО, но и на глобальном уровне. Предстоит серьёзно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов.

Знаю, что изменения происходят достаточно быстро, но всё-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию», – призвал Путин.

Отдельно президент указал на то, что требует усовершенствования работа ПВО.

«Конечно, наши «Панцири», «Буки», «С-300», «С-400» работают безотказно, они лучшие в мире без всякого преувеличения. Но то, на что мы раньше не обращали внимания, считали, что это какая-то мелочь, какая-то фанера, какие-то маленькие дрончики, которые летают – нет. Оказалось, что и это наносит ущерб. И это нельзя ни в коем случае пропускать.

Да, реакция есть, и ребята на поле боя это отмечают, но тем не менее, с этим нужно работать», – заключил Путин.

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