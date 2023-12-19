Путин указал на выявленные в ходе СВО проблемы

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Несмотря на то, что распиаренное контрнаступление ВСУ провалилось, уходящий год показал, что в проведении СВО ещё существует множество нерешённых проблем.

Об этом на заседании коллегии Минобороны РФ заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад от своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается. Что ж, и мы от своих целей СВО отказываться не собираемся», – заявил Путин.

По словам президента, российские войска на земле сохраняют инициативу, действуя так, как считают нужным: где-то считают целесообразной активную оборону, где-то – улучшают свои позиции.

«Противник несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного «контрнаступления». Кстати, и миф о неуязвимости западной техники также рухнул. Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное и стратегическое поражение разбились о мужество и стойкость нашего солдата, столкнулись с возросшей мощью наших ВС, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств», – сказал президент.

Тем не менее, отметил он, проведение СВО выявило и конкретные проблемы.

«Нужно серьёзно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы. Наращивать возможности нашей спутниковой группировки не только в зоне СВО, но и на глобальном уровне. Предстоит серьёзно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов.

Знаю, что изменения происходят достаточно быстро, но всё-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию», – призвал Путин.

Отдельно президент указал на то, что требует усовершенствования работа ПВО.

«Конечно, наши «Панцири», «Буки», «С-300», «С-400» работают безотказно, они лучшие в мире без всякого преувеличения. Но то, на что мы раньше не обращали внимания, считали, что это какая-то мелочь, какая-то фанера, какие-то маленькие дрончики, которые летают – нет. Оказалось, что и это наносит ущерб. И это нельзя ни в коем случае пропускать. Да, реакция есть, и ребята на поле боя это отмечают, но тем не менее, с этим нужно работать», – заключил Путин.