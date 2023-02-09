Путин: Уход западных компаний создал уникальные условия для рывка российским предприятиям

Агентство стратегических инициатив (АСИ) должно выстроить систему отбора и продвижения перспективных отечественных брендов.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на заседании наблюдательного совета АСИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы компании могли нарастить производство, сбыт своей продукции, быстрее прошли бы путь от небольшого, пускай локального предприятия, но успешного, до бизнеса федерального масштаба. Вместе мы сможем создать такие условия, чтобы товары, услуги, продукция, сделанные в России, стали предметом нашей национальной гордости. У нас и так достаточно таких продуктов, но на новом этапе мы можем действовать и двигаться быстрее, чтобы эти товары, услуги пользовались успехом не только на внутреннем рынке, но и, конечно, на зарубежных рынках. Разумеется, нужно к этому стремиться, потому что замыкаться на внутреннем рынке – это плохая история, это только пол-успеха – останавливаться на полпути точно нельзя, нужно конкурировать на внешних рынках, и тогда это будет толкать любое предприятие к достижению большего и, в конечном итоге, нужного результата», – сказал Путин.

Он предложил ежегодно награждать компании-победители конкурса лучших новых отечественных брендов.

«У нас много хороших, качественных продуктов, одежды, товаров повседневного спроса, которые выпускают российские предприятия. До недавнего времени им было достаточно сложно пробиться даже на внутренний рынок, конкурировать с глобальными игроками, прежде всего с западными компаниями. Кстати говоря, многие из них и силу-то набирали в результате поддержки со стороны своих государств в своё время. В различных отраслях производства было именно так, несмотря на все заявки о том, что всё должно быть исключительно в рынке, но, тем не менее, без поддержки государства многие компании с мировыми брендами на такие позиции выйти бы не смогли», – отметил Путин.

Он подчеркнул, что уход западных компаний создал для отечественного бизнеса уникальные условия.

«Но сегодня многие из них, вы знаете, под давлением своих правительств с нашего рынка уходят – всего доброго. Наверное, кто-то думал, что у нас это сразу рухнет и развалится. Ничего подобного не происходит: ничего не рухнуло и не разваливается. Наши компании, наши предприниматели подхватывают эти предприятия или даже направления и продолжают эту работу, и весьма успешно. Для нас важно, что наш, отечественный производитель получил уникальные возможности для развития, и, конечно, этим нужно воспользоваться в полной мере», – сказал Путин.