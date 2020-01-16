Путин уходит с Олимпа, чтобы остаться одним из равных – Карасев

16.01.2020, Киев, Игорь Петров

Отставка российского правительства и назначение нового премьера означает, что в России действительно начался трансфер власти.

Об этом в беседе на телеканале 112 Украина заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, подданный националистического киевского режима сравнил политическую систему России с Азербайджаном и Белоруссией.

«Там действительно транзит власти. Надо сделать так, чтобы Путин ушел, но остался. Все постсоветские авторитарные режимы – белорусский, российский, азербайджанский – «персоналистские» режимы, когда все концентрируется в руках одного человека.

Хорошо, когда этот человек является пересечением многих центров влияния. Почему так получилось с Путиным? С одной стороны, его поддерживали либералы – Греф, Чубайс и т.д., потому что он за рыночную экономику.

С другой – державники, потому что он за сильное государство.

Для них он был точкой равновесия. И он это удерживал 20 лет. Сейчас удерживать тяжело, потому что интересы начинают расходиться.

Поэтому надо сделать так, чтобы эти интересы получили персональное выражение. Отсюда – переход к деперсонализированному режиму. Такого лидера-автократа, у которого будут все полномочия, как у Путина, не будет.

Да и про Путина не надо преувеличивать – там есть много «башен», групп влияния и прочее. Он это все как диспетчер разруливал», – рассуждает Карасев.