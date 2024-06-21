Путин уклончиво ответил на вопрос, трактовать ли обстрелы Белгорода «актом агрессии»

Президент Владимир Путин уклончиво ответил на вопрос журналиста, можно ли считать обстрелы Белгорода и других российских территорий западным оружием «актом агрессии», который подпадает под действие нового договора КНДР о предоставлении военной помощи.

«По поводу поводов оказания взаимной военной помощи – там же написано: в случае агрессии, военной агрессии. Теперь что касается Украины. Украинский режим начал агрессию не против России, он начал агрессию ещё против признанных нами Луганской и Донецкой народных республик до того, как они вошли в состав Российской Федерации. Теперь по поводу того, чтобы как-то использовать возможности друг друга в этом конфликте. Мы никого об этом не просим, нам никто этого не предлагал, поэтому нет никакой необходимости», – сказал Путин на просьбу репортеров прокомментировать возможность появления солдат Северной Кореи в зоне СВО.

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Однако журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников попросил уточнить:

«Применение западного дальнобойного оружия можно считать актом агрессии? Обстрелы Белгорода и вообще российской территории можно считать актом агрессии?».

«Это требует дополнительного исследования, но это близко к тому. Мы это анализируем. О чём идёт речь в данном случае? Те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют. Я и сказал, в том числе в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира. Имея в виду наши договорённости с Корейской Народно-Демократической Республикой, я этого не исключаю. Куда они дальше попадут, это мы тоже можем сказать таким же образом. Вот западники поставляют оружие Украине и говорят: а мы здесь дальше ничего не контролируем и не важно, как они применяются. Ну и мы также можем сказать: мы поставили кому-нибудь что-нибудь – и дальше мы ничего не контролируем. И пускай они думают на эту тему. Так что на данном этапе для нас важнейшая задача – отражать эти удары», – ответил Путин.