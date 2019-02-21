Путин: Украина и Грузия не помогут НАТО

21.02.2019, Москва, Михаил Рябов

Россия разработала новое оружие, которое позволяет максимально быстро наносить удар по центрам принятия решения стран НАТО, даже если альянс теоретически в будущем сможет разместить свои базы на территории Украины и Грузии и пытаться оттуда атаковать РФ.

Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с журналистами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«…Что из себя представляет «Авангард». Это движение крылатого планирующего блока в плотных слоях атмосферы, раньше трудно было себе такое даже представить, со скоростями свыше 20 махов. Да, и это с точки зрения обороноспособности для нас то же самое, абсолютно то же самое, как запуск первого спутника. Потому что там речь шла о баллистических ракетах, а здесь – о новом виде стратегического оружия, которое идет по настильной траектории в плотных слоях атмосферы…

…И с точки зрения технологий современных, материалов современных, это абсолютный прорыв. Ведь на острие этого крылатого планирующего блока температура почти 3 тысячи градусов. Вы можете себе это представить? Что такое три тысячи? На поверхности Солнца 6 тысяч градусов, а здесь – три. Я уже говорил об этом, это эффект «эскимо» – летит и плавится по дороге. Плазма сверху. По бокам – 2 тысячи градусов, 1900, и при этом проходит сигнал на управление», – рассказал глава государства.

По его словам, новые ракеты Россия сможет разместить на кораблях и подводных лодках.

«…При таких скоростях и при такой дальности их нет необходимости ставить в территориальных водах или даже в исключительные экономические зоны определенного государства – в нейтральных водах, просто в океане, в нейтральных водах…

Вот посчитайте: тысяча километров – девять Махов. Как быстро, за сколько минут это изделие может достигнуть той цели, которая будет для нее поставлена? Вот и все. И сравните: 10–12 минут – подлетное время до Москвы и сколько будет до центров принятия решения, которые создают для нас определенные угрозы? Это будет не в их пользу, во всяком случае, сегодня. Это уже точно совершенно», – сказал Путин.

На уточняющий вопрос журналистов о том, что будет, если НАТО в перспективе сможет запускать ракеты по Москве с территории Грузии или Украины, и их подлетное время сократится вдвое, Путин ответил:

«Вы посчитайте, я же сказал, считать-то умеете: 9 махов – столько-то километров. Сколько это будет минут? … Посчитайте, сколько это будет. И Грузия, и Украина большого выигрыша им не даст. Это все будет соответствовать уровню угрозы, создаваемой для нас», – заверил президент РФ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее работающий на штаб Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко предложил разместить на Украине ракеты США, нацеленные на Россию.

«Американским военным нужно размещение поближе, на расстоянии 500 км, позволяющее полностью контролировать ракетный щит Москвы. Но ракеты, которые могут появиться в Польше , Прибалтике, Румынии и, наконец, в Украине, окончательно снимут вопрос о военно-политическом паритете. России будет очень трудно. И мы должны радоваться», – говорил Небоженко.