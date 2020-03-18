Путин: Украинцы появились в результате ополячивания русских

18.03.2020, Севастополь, Виктор Орлов

Люди, которые стали называть себя украинцами, – это бывшие русские, которые подвергались полонизации на территории Речи Посполитой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время визита в Севастополь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К Путину обратилась руководитель заповедника Херсонес Таврический, призвав помочь с укреплением берега, который обрушается под воздействием моря, что представляет угрозу для сохранности памятника. Президент заверил, что Россия уделит должное внимание сбережению Херсонеса, который является «источником русского народа» – некогда единого, но впоследствии разделенного в результате ополячивания.

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«Херсонес – это источник зарождения веры и русского народа. Не только русского, но и в последующем украинского, белорусского. Это место является сакральным для нас. После того, как здесь крестился Владимир, крестил свою дружину, началось за этим крещение Руси и, основываясь, как пишут наши выдающиеся историки, на сочетании факторов – власть князя, единый рынок, единый язык и к ним присоединилась единая вера. Это сплотило разрозненные славянские племена, проживающие на этой территории в единый народ. И стал складываться русский народ.

До 13 века те люди, которые считают себя сейчас украинцами, являются таковыми, все – и проживавшие в Московском царстве, и проживающие в Речи Посполитой, все православные назывались не иначе как русские. И никакого различия даже по языку не было. Только начиная с конца 13, даже там 14-15 век, в результате полонизации – ополячивания – появляются элементы расхождения в языке», – напомнил Путин.