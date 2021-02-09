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09.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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«Путин Украине покажется рождественской сказкой»

Новости Украины

Владимир Путин проводит еще мягкую политику в отношении нынешней Украины – в российском обществе есть запрос на куда более радикальные меры. Поэтому в Киеве напрасно надеются на смену руководства РФ.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Важный момент про демократию, что будет после Путина. На самом деле, если в России будет демократически избранный президент, то украинцам политика Путина по отношению к Украине покажется просто рождественской сказкой…

Вы посмотрите социологию, которую проводит «Левада-Центр», ВЦИОМ, ФОМ  – три крупнейших российских социологических службы. Там очень чётко видно отношение россиян к Украине, украинскому государству и всему остальному – к Крыму, к Донбассу», – заявил Белашко.

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