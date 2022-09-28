«Путин умело использует трусость и брехню Запада в отношении Украины» – экс-представитель НАТО

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Новости Украины

Все поставки западных вооружений Украине идут исключительно для пиара. Президент РФ Владимир Путин видит слабость Запада и повышает ставки.

Об этом в эфире своего YouTube видеоблога заявил капитан первого ранга США в отставке, бывший представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока ленд-лиз не пойдёт, пока ленд-лиз не заработает так, как он должен работать, а он вообще сейчас не работает, то всё это просто для пиара. Это не не создаст переломов войне. Это не решающее оружие. Да, это защитит кого-то. Но как ваш президент сказал, это не защитит гражданское население в городах и не только в городах, вообще нигде, потому что это чрезвычайно мало, по сравнению с тем, как обеспечиваются сегодня Одесса, Николаев и уже не говоря о Харькове», – сказал Табах.

Рассуждая о том, почему сейчас раскручивают сообщения, что за ленд-лиз придётся платить, Табах сказал, что этот «вброс» специально распространяют на Западе, чтобы не поставлять оружие Украине.

«Поэтому это тоже очередная брехня, которую они сейчас выпускают. Зачем они это делают? Не знаю. Подыгрывают кому? Я считаю, подыгрывают врагу таким образом. И это видит Путин. Он видит это малодушие, он видит эту трусость, он видит эту брехню. Он не идиот. И он повышает ставки. Он понимает, что он запугивает всех таким образом. Потому что нету сильного лидера, который мог бы его заткнуть и расквасить нос», – сказал Табах.

Он считает, что «таким образом даётся Путин карт-бланш, зелёный свет делать всё, что он хочет».

«Ему всё сходит с рук», – сокрушается Табах.