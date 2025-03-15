Путин умело продает мир на Украине Соединенным Штатам – Климкин

Анатолий Лапин.  
15.03.2025 12:49
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Президент России Владимир Путин действует очень предусмотрительно, соглашаясь на перемирие.

Об этом в эфире телеканала DW заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент России Владимир Путин действует очень предусмотрительно, соглашаясь на перемирие. Об этом в эфире...

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«Мы должны быть честными перед собой, что Украина не весит столько в этом мире, как российская война против нас. И это означает, что Путин, во-первых, будет продавать прекращение огня Трампу, а возможно и другим. В том числе и европейцам, вытесняя из них определенные изменения, хотя и не публичные, в их позиции. Во-вторых, для него важно, чтобы вопросы, которые он забрасывает на будущее, зафиксировались сейчас. То есть, если он их зафиксирует, но даже не достигнет, он считает, что это повестка дня для будущих переговоров.

Очевидно, что никто не будет останавливать мобилизацию. И Путин это тоже прекрасно понимает. Но он забивает гвоздь и говорит, а на будущее мы об этом поговорим. Непоставка оружия – об этом поговорим. И вообще, фундаментальным условием России в дальнейшем будет разрыв всех связей безопасности с Западом. То есть они хотят нас оставить определенным буфером…

Он совершенно не затягивает время. Он готов подарить Трампу скорое прекращение огня. Но помните, как в том банальном анекдоте, есть всегда касса, ты выходишь и платишь за это. Он хочет, чтобы Трамп заплатил за это. Путем того, что он будет давить на нас и за наш счет. И он хочет наоборот забить на будущее эти вопросы, по которым он хочет получить потом уступки. Поэтому он себя ведет по состоянию на сегодня очень-очень предусмотрительно, и это не значит, что, выдвигая такие условия он оттягивает – наоборот, он просто поднимает ставки и фиксирует вопросы. И это очень опасная история», – заявил Климкин.

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