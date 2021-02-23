«Путин уничтожил украинскую энергетику» – Витренко

23.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В плачевном состоянии украинской энергетики виноват президент России Владимир Путин.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил врио министра энергетики Украины Юрий Витренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, Россия при власти Путина повысила стоимость газа для Украины, из-за чего увеличились расходы, а потому у Киева не осталось денег на модернизацию энергетической отрасли.

«30 лет накапливались проблемы в энергетике. Украина после развала Советского Союза стала наиболее энергонеэффективной экономикой в мире. Это произошло не вчера и даже не три года назад. Потому что при Советском Союзе все было рассчитано на дешевые энергоносители из России – дешевый газ, дешевая электроэнергией, никто не заботился об энергоэффективности.

Потом в России пришел Путин, который начал проводить агрессивную, вражескую политику по отношению к Украине. Он начал поднимать цены на газ. В 2009 году, это было же не при этом президенте, правильно, при Юлии Тимошенко, были подписаны эти кабальные соглашения, когда цена начала быстро подниматься. Украинцы начали платить намного больше, а экономика не была к этому готова.

Когда пять миллиардов долларов каждый год вымываются из украинской экономики, это что означает? Что не остается денег на инвестиции в энергоэффективность, на модернизацию той же энергетики. У нас эти старые блоки – я там лично был, там как возвращаешься в прошлое, оно построены в 60-х годах и потом не ремонтировались нормально», – заявил Витренко.