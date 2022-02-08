Путин успокоил Макрона в отношении Белоруссии

08.02.2022  02:21 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Франция


Президент Франции Эммануэль Макрон затрагивал тему Белоруссии на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Франции Эммануэль Макрон затрагивал тему Белоруссии на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным....

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«Я сказал президенту Путину, что меня беспокоит проект конституции Белоруссии, где предлагается убрать два фундаментальных положения, а также призыв Лукашенко по поводу ядерного оружия. Президент Путин меня успокоил в этом отношении», – сказал Макрон.

Белорусская эмиграция сделала на основе этих коротких фраз очень глубокие выводы в свою пользу.

«Судьбу Лукашенко обсуждали Макрон и Путин. Ранее с высокой долей вероятности об этом говорили в Пекине. В ближайшие дни эту тему обязательно поднимет канцлер Германии. Уход Лукашенко один из узелков в геополитической игре. Будут развязывать. Размен возможен. Поэтому и пляшет на сковороде», – написал в своем телеграм-канале бежавший в Европу политолог Дмитрий Болкунец.

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