Путин устроит Киеву кровавый смех на первое апреля – Соскин

Россия на 1 апреля готовит мощнейший ракетный и дроновый удар по Киеву и таким городам Украины – как Сумы и Львов, который, возможно, и пожалеет.

Об этом в своём видеоблоге заявил поддерживающий националистов украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Были нанесены удары в ночь с 27 на 28 марта по Украине «Шахедами» иранскими, они поступают теперь регулярно РФ. И заявлено, что их сбили, один только не сбили, который там, в Днепропетровске, попал в какое-то предприятие, пожар тысячи квадратных метров занял, что же там сгорело, так и не говорят. Плюс якобы обломки упали в Оболонском и Святошинском районе Киева. То есть ситуация поганая. Это идёт проверка, цели набиваются. Опять Белополье ударили в Сумской области, это отрабатывается удар по Сумам, по центральной части будет. То есть – всё готовится к новым ударам. 9 марта уже далеко, 29-е, всё уже выстроено, на день смеха Путин может такое, чтобы кровавый был смех у всех в Украине, готовить, для киевлян особенно. Львов-Киев. Может, Львов пожалеет ещё, но по Киеву точно будет мощнейший удар», – сказал Соскин.

Он также обратился к переполненным оптимизма жителям Киева.

«Киевлянки всякие глупые есть, болванки, они говорят, что, типа, нет, ничего не будет, Зеленский же, типа, тут, власть тут – вы зря надеетесь. Зеленский – это такое дело, нынче здесь, а завтра там. А вот вас – как шлёпнет, как в других городах сейчас, мало не покажется. Вас, в принципе, не жалко, вы сами определяете своё будущее, а вот детей ваших – это неправильно, конечно, как вы поступаете», – пригрозил политолог.