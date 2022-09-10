Путин уточнил, как Запад обманывает Россию по «зерновой сделке»

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Владимир Путин на заседании Совбеза уточнил, какие именно пункты «зерновой сделки» были нарушены Западом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во-первых, вопреки заявлениям об угрозе голода в Африке, зерно из Украины вывозится в страны Запада, а не беднейшие государства.

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«У нас каждый ход записан, здесь ошибок никаких нет. Из 87 кораблей, которые вышли из украинских портов с зерном, 32 остались в Турции, и я считаю, что это абсолютно нормально, потому что Турция – страна-организатор всего этого процесса, безусловно, имеет на это право. Три направлено в ЮАР, три – в Израиль, семь – в Египет, 30 – в Евросоюз, и только два – в беднейшие страны по продовольственным программам ООН, это Йемен и Джибути. Это 60 тысяч тонн и всего три процента. Я просил бы МИД это учесть в контактах с нашими партнёрами, в том числе и с ООН. Мы, конечно, не можем влиять на этот процесс, сколько куда продовольствия идёт, но в целом всё-таки считаем правильным увеличить поставки именно в беднейшие страны. И просил бы наше министерство иностранных дел из этого и исходить», – сказал Путин.

Несмотря на то, что «зерновая сделка» предполагала снятие санкций с экспорта российских удобрений, Запад и тут тоже пошел на хитрость.

«Еврокомиссия разблокировала поставки российских удобрений, сняла санкции, и мы приветствуем такие решения, безусловно. Но 10 августа вышло разъяснение Еврокомиссии по этому вопросу. Оказывается, что покупать наши удобрения могут только страны Евросоюза, а поставка наших удобрений, так же как и белорусских, через порты европейских стран в те же развивающиеся страны, на рынки Азии, Африки, Латинской Америки, до сих пор запрещена, невозможна», – сказал Путин.

Он уточнил, что фактически, санкции касаются почти половины российского экспорта удобрений – именно такие объемы идут в страны Азии, Африки, Латинской Америки.

«Считаю, что дискриминация стран Азии, Африки и Латинской Америки недопустима. Мы, конечно, рассмотрим предложения наших европейских партнёров по поставкам удобрений в их адрес, но нужно решить вопросы по поставкам удобрений и в другие страны. Кстати говоря, просил бы МИД поддержать и поставку белорусских удобрений. Большое количество наших удобрений скопилось (там, по-моему, сотня тысяч тонн) в некоторых портах европейских стран», – сказал Путин.