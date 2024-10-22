Путин уважает только Си Цзиньпина и намерен продиктовать капитуляцию Украины
Президент РФ Владимир Путин не уважает ни американских, ни европейских политиков.
Об этом американский эксперт в области внешней политики, безопасности и международных отношений Ариэль Коэн заявил в интервью ютуб-каналу беглого олигарха-иноагента Михаила Ходорковского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Он не уважал Хиллари Клинтон, он не уважал Кондализу Райс, он не уважал Обаму (там есть и налет расизма, из-за этого и у Камалы Харрис будут проблемы). Путин уважает силу, прежде всего военную. И силу экономическую. Путин уважает товарища Си Цзинпина. Больше Путин никого не уважает. Без уважения Путин хочет продиктовать условия капитуляции Украины, даже если она не будет названа капитуляцией», – сказал Коэн.
Он считает, что Путин «косплеит» Сталина и хочет, как после Второй мировой войны, распределить сферы влияния.
Спасибо!
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