Путин уважает только Си Цзиньпина и намерен продиктовать капитуляцию Украины

Елена Острякова.  
22.10.2024 11:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 451
 
Дзен, Китай, Политика, Россия, Украина


Президент РФ Владимир Путин не уважает ни американских, ни европейских политиков.

Об этом американский эксперт в области внешней политики, безопасности и международных отношений Ариэль Коэн заявил в интервью ютуб-каналу беглого олигарха-иноагента Михаила Ходорковского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин не уважает ни американских, ни европейских политиков. Об этом американский...

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«Он не уважал Хиллари Клинтон, он не уважал Кондализу Райс, он не уважал Обаму (там есть и налет расизма, из-за этого и у Камалы Харрис будут проблемы). Путин уважает силу, прежде всего военную. И силу экономическую. Путин уважает товарища Си Цзинпина. Больше Путин никого не уважает. Без уважения Путин хочет продиктовать условия капитуляции Украины, даже если она не будет названа капитуляцией», – сказал Коэн.

Он считает, что Путин «косплеит» Сталина и хочет, как после Второй мировой войны, распределить сферы влияния.

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