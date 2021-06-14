Путин уже 15 лет не позволяет НАТО расширяться – немецкий политолог

14.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Россия, пожертвовав очень многим, в том числе, отношениями с Западом, но остановила расширение НАТО на Украину, Белоруссию и Грузию.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я скажу о речи Путина на Мюнхенской конференции по безопасности (состоялась 10 февраля 2007 года – ред.) Она остановила расширение НАТО. Это большой успех российской дипломатии, что НАТО не расширилось за последние 15 лет. Ни на Украину, ни на Армению (ну, Армения и так член ОДКБ), ни на Азербайджан и ни на Грузию. Как кто-то хотел. И Белоруссия никогда не будет членом НАТО», – сказал Рар.

При этом он отметил, что остановка продвижения НАТО России далась большой ценой и во многом разрывом отношений с Западом.

«Для России это было важнее, о чем свидетельствует то, что произошло в Крыму, что было тоже попыткой расширения НАТО на Украину. Но с этим придётся жить, это конфликт XXI века. Выходить из него будет достаточно сложно. Я всегда западникам говорю, тем, кто слушает, что нужно принимать в расчёт интересы России и Китая. И мы видим, что там они же не просто сидят и ничего не делают, а делают и будут отвечать, и будут свои интересы реализовывать», – добавил политолог.