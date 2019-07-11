Путин уже не против встречи с Зеленским в компании европейцев и американцев

11.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент РФ Владимир Путин назвал интересной идею украинского лидера Владимира Зеленского о встрече в Минске с участием представителей шести стран — Украины, Германии, Франции, Великобритании, США и РФ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата», — сказал Путин, отметив, что подобный саммит должен быть хорошо подготовлен.

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Напомним, телеканал соратника Виктора Медведчука Тараса Козака Ньюсван ранее анонсировал проведение телемоста с названием “Надо поговорить” – с российским госканалом Россия1. Однако после возникшего из-за этого скандала отказался от такой идеи. Лидер списка Оппозиционного блока на выборах в ВР Украины нардеп Евгений Мураев выпустил видеоролик, в котором проводится мысль о том, что диалог между Россией и Украиной необходим, однако вести его должны не в студиях телеканалов на телемостах, а уполномоченные политики и дипломаты на соответствующих площадках.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский раскритиковал идею телемоста, назвав ее “безответственным дешевым пиаром” партии Медведчука “За жизнь”, пытающуюся перед выборами перехватить тему взаимоотношений с Россией у президентской политсилы “Слуга народа”. В видеообращении, опубликованном в Facebook, Зеленский взамен телемоста предложил Путину встречу в Минске в компании лидеров США, Великобритании, Германии и Франции, Зеленский озвучил 8 июля «Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — сказал он.

Эту идею поддержали президент Беларуси Александр Лукашенко и глава британской дипломатии.