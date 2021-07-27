Путин уже понял, что пора решать украинскую проблему

Путин уже понял, что пора решать украинскую проблемуНовости Украины
Киеву не удалось и не удастся превратить подавляющее большинство населения своей страны в отъявленных русофобов, однако это не повод для России и дальше тянуть с решением назревшей проблемы.
Об этом в эфире телеканала «Первый республиканский» заявил замминистра информации ДНР Артём Ольхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если мы включим украинское телевидение – это же полная шизофрения. Но – о, счастье! – молодёжь не смотрит телевизор. Я не думаю, что там удалось промыть мозги всем.
Я боюсь – другого. Когда-то, интереса ради, я зашёл на интернет-каналы приднестровских и телевизионных каналов и почитал комментарии местного населения. Они живут в таком подвешенном состоянии уже 30 лет и ненавидят всех – Молдову, собственные власти ПМР, ненавидят Россию, потому что считают, что давно нужно было что-то сделать, чтобы их забрать.
Это то, чего нам реально стоит опасаться. Нам не нужно бояться, что там всех промоют, и все станут упоротыми хохлами. Упоротыми, отмороженными националистами там становятся только те, кто либо в националистических организациях находится по зову сердца, а это 2-3% от общества. Либо те, кто, отрабатывая деньги, озвучивает эту повестку.
Общее же количество людей на Украине этому всё равно не подвержено», – сказал он.
Артём Ольхин добавил, что на Украине многие даже не смотрят телевидение, потому что осознают его токсичность.
«Но я не думаю, что это не повод расслабляться и думать, что можно ждать ещё 10-15 лет. Проблема должна быть уже решена, об этом всё буквально вопиет.
Но, я так понимаю, Россия это тоже понимает, как и Путин», – резюмировал замминистра.
Спасибо!
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