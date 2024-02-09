Путин в интервью Такеру заявил о готовности к переговорам с режимом Зеленского и Западом

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Официальный сайт Кремля не выдержал наплыва посетителей, желающих ознакомиться со стенограммой интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Текст был опубликован в семь утра, и портал практически сразу «лёг».

Львиная доля интервью посвящена историческому экскурсу: Путин напоминает, почему Россия считает значительную часть территории Украины историческими русскими землями, как Польша и Австро-Венгрия, а затем и большевики проводили дерусификацию, т.п. Главная мысль – Россия была готова терпеть «хорошую» Украину (нейтральную и без нацистов) в советских границах, но Запад неоднократно обманул Кремль.

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Путин подробно рассказал, как после распада Советского Союза европейцы и американцы нарушали обещания не расширять НАТО на Восток, устраивали два переворота на Украине (в 2004 и 2014 году), подстрекали не выполнять Минские соглашения, не давали властям Украины заключить мирное соглашение с Россией после переговоров в Стамбуле в самом начале СВО.

Путин считает, что боевые действия на Украине прекратятся через несколько недель, если Запад перестанет поставлять вооружения ВСУ. Он отверг планы российской армии атаковать Польшу или Прибалтику.

«А не лучше ли договориться с Россией?» – это, наверное, главный посыл Путина, адресованный американцам. В США куча внутренних проблем, а Россия показала, что готова идти до конца, да и санкции Запада не сработали, перечислил он.

Путин согласен и на переговоры с режимом Зеленского – вопрос лишь в том, чтобы Киев отменил запрет на контакты с РФ: «Пусть он отменит этот декрет, и всё. Мы же не отказывались никогда от переговоров».

«Скажите сегодняшнему руководству Украины: слушайте, давайте садитесь, договаривайтесь, отменяйте свой дурацкий указ или декрет и садитесь, переговаривайтесь… Мы готовы к этому диалогу», – сказал Путин.

Политолог Сергей Марков считает, что в целом интервью Путина не содержит каких-то новых сенсаций.

«Обычное интервью. Его необычность в том, что 2 года цензура в западных СМИ лишала миллиард людей услышать это. И вот цензура прорвана», – комментирует Марков.

В соцсети Илона Маска английская версия интервью Путина за первые шесть часов набрала более 50 млн заходов.